Volley A2/F: Falsa partenza per il Puma nella Pool Promozione. La Lpm Bam Mondovì sconfitta a Vallefoglia per 3-0

La Lpm Bam Mondovì incappa in una brutta sconfitta all’esordio in Pool Promozione. Le Pumine sono state sconfitte dalla Megabox Vallefoglia per 3-0. Eppure la partenza della squadra di Delmati aveva fatto pensare ad una gara alla portata di Taborelli e compagne, che nel primo set avevano costruito ben tre set point, tutti buttati al vento.

Come neve al sole, le Pumine si sono via via sciolte, andando a perdere quelle certezze e quella determinazione viste nel primo parziale. Perso il primo set, infatti, la Lpm non è stata più la stessa squadra. Una battuta d’arresto che giunge dopo ben 9 vittorie consecutive. Una sconfitta che non stravolge i piani della Lpm, ma che deve servire da monito per le Pumine.

La migliore realizzatrice della Lpm è stata l’americana Leah Hardeman con 13 punti, uno in più di Taborelli e Tanase. Nelle padrone di casa ottima prova della sempre verde Lucia Bacchi (19) e di Alice Pamio (18).

PRIMO SET: Partono bene le Pumine, che si portano sul 2-3. Le monregalesi appaiono attente e determinate e nonostante un paio di errori in battuta, la Lpm mantiene due punti di vantaggio sul 7-9. Il Puma continua a spingere e dopo l’attacco vincente di Veronica Taborelli il punteggio vede le ragazze di Delmati avanti sull’8-12. Puntuale la richiesta di time-out da parte di coach Bonafede. Le marchigiane provano a reagire e sfruttando l’esperienza di Lucia Bacchi si portano a due lunghezze dalle avversarie sul 13-15. Per Vallefoglia fa il suo esordio assoluto l’opposto Barbara Dapic. Sul punteggio di 18-19 coach Delmati preferisce chiamare il time-out. Si rientra in campo e le padrone di casa ritrovano la parità. Tornano avanti le Pumine sul 19-21 e coach Bonafede interrompe nuovamente il gioco chiamando il secondo time-out a sua disposizione. Con Alice Pamio al servizio, il Vallefoglia rimette il risultato in equilibrio e questa volta è Delmati ad affidarsi al time-out. Mossa azzeccata, visto che la Lpm torna avanti sul 21-23. Arrivano due set-point per le Pumine sul 22-24. Le marchigiane trovano le energie per annullare entrambe le chances monregalesi. Si va avanti ai vantaggi e alla fine Vallefoglia trova la zampata vincente per chiudere il set sul definitivo 28-26.

SECONDO SET: Equilibrio in avvio di secondo set, con il punteggio fermo dul 2-2. Si lotta punto a punto, con le due squadre che concedono pochissimo. Squadre ancora appaiate sul 6-6. Sale in cattedra Alice Pamio ed il Vallefoglia ottiene un break andando sul 10-7. Time-out chiesto da un Delmati poco soddisfatto. Continua il momento di difficoltà delle Pumine, che accusano un ritardo di 6 punti sul 14-8. Nuovo time-out chiesto dal tecnico Delmati sul punteggio di 15-8. Vallefoglia avanti di 9 punti sul 18-9. Reazione d’orgoglio delle Pumine. Triplo ace consecutivo messo a segno da Francesca Scola, ma le marchigiane sono ancora lontane a +5. Coach Bonafede non si fida e chiama il time-out. Tornano a spingere le padrone di casa che vanno sul 21-14. Arrivano 7 set-point a disposizione del Vallefoglia, ma l’errore in attacco di Alice Tanase chiude subito i conti sul punteggio di 25-17.

TERZO SET: Partono forte le padrone di casa, avanti 4-2. Con Leah Hardeman le Pumine ritrovano subito la parità. Il Vallefoglia tenta subito la fuga portandosi sul 10-6. Time-out chiesto da coach Delmati. Si torna in campo e la Lpm recupera due lunghezze. Tornano a spingere le padrone di casa, che volano sul 15-10. Le Pumine provano a restare aggrappate al match e accorciano le distanze sul 17-15. Time-out chiesto dal tecnico Bonafede, preoccupato dalla rimonta della Lpm. Bacchi sempre più determinante e Vallefoglia avanti 21-16. Sul 24-19 sono 5 i match-point a disposizione del Vallefoglia. Leah Hardeman viene murata e la gara si chiude sul 25-19.