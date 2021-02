Volley A2/F: Il recupero Pinerolo-Roma termina 3-2! La Lpm Bam Mondovì resta al primo posto e in Coppa Italia affronterà il Volley Soverato

Week-end di partenza della Pool Promozione, ma anche di chiusura definitiva della Regular Season del girone Ovest. Nel pomeriggio, infatti, si è giocato il big-match Eurospin Pinerolo-Acqua & Sapone Roma, valido come recupero della gara che ancora mancava all’appello nel girone Ovest per chiudere la prima fase.

La vittoria andata alla squadra di coach Marchiaro per 3-2. Risultato che ha chiarito anche gli ultimi dubbi sul tabellone dei quarti di Coppa Italia, in programma mercoledì 3 marzo. La Lpm Bam Mondovì ha di fatto chiuso la Regular Season al primo posto per il maggior numero di vittorie ottenute e pertanto mercoledì affronterà in casa il Volley Soverato. La vincente di questo quarto affronterà in semifinale la vincente della sfida tra Cutrofiano e Pinerolo.

Per quanto riguarda la Pool Promozione, invece, ieri la Sigel Marsala ha superato il San Giovanni in Marignano per 3-2, al termine di una splendida rimonta. Oggi, invece, il Vallefoglia ha avuto la meglio del Mondovì per 3-0, mentre il Volley Soverato ha piegato il Green Warriors Sassuolo per 3-1. Ecco i risultati, la classifica ed il tabellone dei quarti di Coppa Italia:

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA DI POOL PROMOZIONE

M. VALLEFOGLIA LPM B. MONDOVI’ 3-0 V. SOVERATO G.W. SASSUOLO 3-1 SIGEL MARSALA S.G. MARIGNANO 3-2 CUTROFIANO A&S ROMA Rinv. EUR. PINEROLO CBF MACERATA Rinv.

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE

1 MEG. VALLEFOGLIA 44 2 LPM BAM MONDOVI’ 44 3 A&S ROMA* 44 4 EUR. PINEROLO* 37 5 CDM CUTROFIANO * 37 6 SIGEL MARSALA 35 7 VOLLEY SOVERATO 33 8 CBF MACERATA * 33 9 S.G.IN MARIGNANO 31 10 G.W. SASSUOLO 28

*una gara in meno

IL TABELLONE DEI QUARTI DI COPPA ITALIA – 7/3/2021