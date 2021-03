Volley A2/M: Il Vbc Synergy Mondovì sconfitto a Lagonegro! I Galletti battuti per 3-1

Non riesce ad invertire la propria rotta il Vbc Synergy Mondovì, sconfitto anche in casa del fanalino di coda delle Cave del Sole Geomedical Lagonegro per 3-1. Una sconfitta che complica l'aggancio al decimo posto della classifica, attualmente occupato dal Cantù, ora distante due lunghezze.

Dopo una partenza all'insegna dell'equilibrio, la squadra lucana ha impresso il proprio marchio sul primo set, grazie soprattutto agli attacchi ficcanti di Tiziano Mazzone. E così il primo parziale si è chiuso a favore dei padroni di casa sul punteggio di 25-20.

La reazione del Galletti non si è fatta attendere e trascinato da Luca Borgogno e Matteo Paoletti, il Vbc ha pareggiato i conti dominando il secondo set per 16-25. Combattuti anche il terzo e quarto set, chiusi rispettivamente sul 25-20 e 25-21. Parziali che hanno finito per premiare la maggiore concretezza della squadra lucana nei momenti topici del match.

Al Vbc non sono bastati neppure i 26 punti messi a segno da Matteo Paoletti per tornare da Lagonegro con almeno un punto. Buono anche l'apporto di Luca Borgogno, che ha chiuso la serata con 15 punti all'attivo. Nei padroni di casa, invece, il miglior realizzatore è stato Filippo Vedovotto (16). Domenica prossima i Galletti saranno impegnati in un match a dir poco proibitivo, visto che al PalaManera arriverà la capolista Bergamo.