7 note per 7 cioccolatini e nascono 'Le note di Sanremo', firmate dal musicista albese Paolo Paglia

Se amate le buone, anzi le dolci notizie, siete nell’articolo giusto giusto.

L’Associazione Lavanda della Riviera dei Fiori ha realizzato 'Le note di Sanremo', un cofanetto di cioccolatini nato grazie alla consulenza del musicista albese Paolo Paglia e verrà presentato durante la settimana del Festival di Sanremo alla presenza delle autorità, in collaborazione con CNA Imperia.

Potevamo farne a meno? Molto probabilmente no. Si tratta di una selezione di 7 cioccolatini ideati dal maestro pasticcere Alessandro Racca, utilizzando sette prodotti tipici del Ponente Ligure: la lavanda della Riviera dei Fiori, gli agrumi, il rosmarino, la rosa, l’olio evo, il fior d’arancio e la violetta.

"L’identificazione delle note si basa sui rapporti tra quelle che vengono definite note base o di fondo presenti nei profumi e di alcuni elementi secondari - ha affermato Paglia - ma anche sui colori e sulla loro frequenza vibratoria, evinta da anni di comparazione in campo psicologico e a loro volta legato ai colori presenti in natura e nell’arte pittorica. Si sono presi in considerazione anche i colori degli elementi costitutivi dei cioccolatini, rapportati al suono e studiati dalla psico-acustica. Il professor Carl Jung approfondì nei suoi studi il rapporto tra arte, psicologia e colori allo stesso modo del pittore Kandinsky".