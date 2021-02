Volley maschile A2: Cuneo soffre contro Cantù ma si impone al tie-break

Vittoria agrodolce in cinque set, per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, nell'ottava giornata di ritorno. Al Pala UBI Banca il Pool Libertas Cantù si aggiudica il primo parziale, poi Pistolesi e compagni sono protagonisti di una pregevole reazione volano sul 2-1. Quando sembra avere il match in pugno Cuneo spegne la luce, facendosi trascinare al tie-break. E' di Galaverna, autore di un ace appena entrato in campo, il punto decisivo per il 3-2 finale.

Serniotti parte con Pistolesi al palleggio, Wagner opposto, Codarin e Bonola al centro, Preti e Tiozzo schiacciatori. Catania libero. Battocchio risponde con Viibert in regia, Motzo opposto, Monguzzi e Gianotti centrali, Bertoli e Mariano in banda, Butti libero.

Inizio equilibrato (7-7) poi Cuneo mette la freccia con Preti, 10-8. Muro di Bonola per il +3, 13-10. Cantù torna in parità sfruttando il servizio di Motzo (14-14) e si porta avanti dopo un attacco out di Preti (18-19). Monguzzi mura Wagner, 18-21. La squadra di Serniotti accusa il colpo, Mariano schiaccia la palla del 18-22. Gli ospiti non rallentano e chiudono il set 20-25.

La BAM Acqua S.Bernardo tenta l'immediato riscatto, con Codarin in evidenza (8-5). Tiozzo (ace) ed un irresistibile Preti allungano, 14-7. Ancora Preti a muro, 17-8. Codarin ace, 19-10 e set in cassaforte. Punteggio finale di 25-17, 1-1 nel computo dei parziali.

Cuneo riparte bene, Preti e Wagner scavano il primo solco significativo: 11-7. L'opposto brasiliano sale in cattedra, 17-12. Un errore in battuta di Bertoli indirizza il parziale (22-18) che termina 25-20.

La squadra di casa sfrutta l'inerzia favorevole, 10-5 con Wagner e Tiozzo sugli scudi. Cantù si riavvicina con l'ace di Mariano (10-8) ma il solito Wagner rimette le cose a posto, 14-9. Bertoli ace, 16-13 e Serniotti chiama time-out. Gli ospiti non demordono e continuano a lottare su ogni pallone, fino a raggiungere la parità: 20-20. Sorpasso canturino con un attacco out di Wagner, 20-21. Cuneo sparisce dal campo, Cantù ne approfitta e trascina il match al tie-break (26-28).

La partita corre sul filo dell'equilibrio, 3-3. Tiozzo e Codarin portano i padroni di casa sul +2 (5-3). Motzo, tra i migliori, riacciuffa gli avversari: 6-6. Grande muro di Bonola, 8-7 e cambio di campo. Ace di Wagner, BAM Acqua S.Bernardo avanti di due lunghezze, 10-8. Ma due attacchi imprecisi del brasiliano portano il punteggio sul 10-10. Serata difficile per i ragazzi di Serniotti, costretto a chiamare time-out sull'11-10 per gli ospiti. Gianotti mura Tiozzo e conquista la prima palla match, 13-14. E' Cuneo, tuttavia, a spuntarla: 17-15 con ace finale di Galaverna appena entrato in campo. Nicola Tiozzo MVP.