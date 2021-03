“In tempi difficili farebbe bene sapere che chi governa ha orizzonti che vanno oltre la ricerca del plauso”

Dopo la visita del presidente della Regione, Alberto Cirio, a Paesana, lo scorso 18 febbraio, giungono in redazione alcune considerazioni di Paolo Allemano, già consigliere regionale nella maggioranza di Sergio Chiamparino.

Allemano commenta le parole dell’attuale presidente del Piemonte, che ha parlato di “impegno per restituire ai territori le attenzioni che meritano dopo il torinocentrismo della vecchia Amministrazione regionale”.

Ecco le considerazioni di Allemano, che riportiamo integralmente.

“Il Consiglio regionale approvava il 20 dicembre 2018 il disegno di legge numero 328, ‘Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020 e disposizioni finanziarie’.

Con questo atto si dava copertura ad accordi di programma per opere ritenute rilevanti a livello regionale, tra queste la ristrutturazione della casa di riposo di Paesana, finanziata con 400mila euro.

L’accordo era stato sottoscritto dal presidente della Regione Chiamparino e dal sindaco di Paesana Anselmo a distanza di pochi giorni.

L’attuale presidente Cirio si è pregiato di firmare un nuovo accordo, non cambiato nella sostanza, di certo con gli stessi soldi, lo scorso 18 febbraio a Paesana. Non ha mancato di sottolineare che in questo modo si sarebbe superato il Torino centrismo della vecchia Amministrazione regionale…

In tempi difficili come quelli che viviamo farebbe bene sapere che chi governa ha orizzonti che vanno oltre la ricerca del plauso.

Né è questo il momento adatto per ricorrere alla tecnica dei carri armati di Mussolini, serietà e rispetto reciproco sono condizioni irrinunciabili per far fronte al cambio di paradigma imposto dalla pandemia”.