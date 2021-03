Atletica: Alessio Romano del Roata Chiusani campione regionale di cross (cadetti)

Ottima prova per Alessio Romano, al Cross della Volpe andato in scena a Volpiano domenica 28 febbraio, manifestazione valida per l’assegnazione del Titolo Regionale Cadetti/e di specialità.

Il portacolori dell’Atletica Roata Chiusani si impone su tutti gli 82 classificati nella prova di 3km in 10’45”, con 11” di vantaggio sul secondo classificato, conquistando così il Titolo Regionale di Categoria.

Accompagnati a Volpiano dal tecnico Marco Goglino, buone prove anche per gli altri atleti roatesi presenti: Silvano Giordanengo chiude ben piazzato la 3km cadetti, bene Anna Carignano ed Elisabetta Rovere impegnate nella 4km Allieve.