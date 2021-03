"Bene la vittoria come Luogo del Cuore FAI: ora si sciolgano i nodi irrisolti, da anni, della Cuneo-Nizza"

" Siamo molto contenti di questo risultato e vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno votato per la ferrovia e tutti quelli che si sono impegnati per questo straordinario risultato ".

Al vincitore del concorso un finanziamento di 50mila euro per un progetto di recupero e valorizzazione.

"La notorietà raggiunta con la ribalta nazionale non ci fa dimenticare la grave situazione attuale - prosegue il comunicato - . È necessario ripristinare rapidamente la tratta da Breil a Ventimiglia, ancora bloccata per i danni dell'alluvione di ottobre. Restano da sciogliere tutti i nodi che abbiamo denunciato in questi anni (rinnovo della Convenzione tra Italia e Francia, aumento delle corse e della velocità commerciale). Dunque si continua, ma con più amici di prima perché la Cuneo-Nizza unisce".