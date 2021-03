Cuneo: online la presentazione del Calendario delle Religioni 2021

2021: un anno di pace, nonostante tutto. All’insegna di questo auspicio il gruppo di lavoro operante in Cuneo nell’ambito del dialogo tra le culture ha voluto realizzare il calendario interreligioso da diffondere nelle scuole e negli uffici pubblici, pur non potendo procedere alla sua distribuzione con una cerimonia pubblica, come di consueto, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Saranno presenti all’incontro anche alcuni esponenti delle principali confessioni religiose presenti in Città, che interverranno per portare il loro saluto e raccontare alcuni aspetti della loro esperienza spirituale nell’ambito del territorio cuneese.

Il calendario interreligioso, frutto della collaborazione tra Comune e Associazione Orizzonti di pace, sarà distribuito successivamente nelle scuole che ne faranno richiesta e potrà essere affisso in tutte le aule di Elementari, medie e superiori per segnalare le principali feste delle religioni che hanno aderito all’iniziativa. “È un ulteriore passo sulla via del cammino interreligioso intrapreso alcuni anni orsono in occasione della manifestazione Isoladimondo. – dicono i partecipanti al gruppo di lavoro - Là si presentavano in un suggestivo momento di spiritualità le principali religioni presenti nella nostra città. Con questa iniziativa il percorso inaugurato può procedere e consolidarsi”.