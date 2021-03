Cuneo, riprendono i lavori al Parco Parri ma la versione futura (e virtuale) è già disponibile

Con i primi segnali di una primavera imminente e dopo lo stop causato dalle condizioni meteo avverse, i tanto attesi lavori per la riqualificazione del Parco Parri riprendono: si riaccendono i motori del cantiere e tornano i caschi gialli a popolare l’area del futuro parco. Il cantiere si riavvia partendo dal boschetto che, dopo la realizzazione dei vari impianti, incluso quello di irrigazione, vedrà la messa a dimora dei giovani alberi. Contestualmente partirà la costruzione delle opere viarie in via Avogadro e via Don Orione, con l’avvio dei lavori dei marciapiedi e dei parcheggi, nell’ambito della cui realizzazione saranno realizzati sistemi aggiuntivi che contribuiranno allo smaltimento delle acque meteoriche in eccesso.