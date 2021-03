Monastero di Vasco: annullata anche l'edizione 2021 dell'Antica Fiera di Maggio "Un asino per amico"

"Come molti di voi sanno, organizzare un evento come la nostra fiera prevede molte riunioni, diversi incontri ed innumerevoli sopralluoghi." - spiegano il sindaco, Giuseppe Zarcone e il presidente della Pro loco, Andrea Musso - "Inoltre, richiede da parte nostra un ENORME sforzo economico che, in caso di un eventuale annullamento all’ultimo della manifestazione, comporterebbe moltissime spese che il Comune e soprattutto la Pro Loco non sarebbero in grado di sostenere. In questa situazione di emergenza, mandare avanti i lavori e l’intera “macchina organizzativa” dei volontari è per noi davvero difficile.

Nonostante non vi possiamo nascondere il nostro più grande rammarico nell’aver dovuto prendere questa importante decisione, siamo altresì sicuri che capirete la nostra scelta".