Niella Tanaro, scelto il sito su cui sorgerà la nuova scuola dell'Infanzia

Il sogno di una nuova scuola dell'Infanzia e Primaria a Niella Tanaro si fa sempre più concreto.

Negli scorsi giorni, infatti, le diverse proprietà si sono confrontate per definire il sito su cui sorgerà il nuovo edificio scolastico. Dopo diversi incontri, si è giunti a un accordo preliminare, firmato lo scorso venerdì mattina, per l'acquisto del terreno.

Soddisfatto il sindaco, Gian Mario Mina, commenta: "Ringrazio la signora Luisa Rosso per aver assecondato le nostre richieste e mostrato completa disponibilità per il terreno. Sono soddisfatto, continua il percorso che porterà alla realizzazione e alla sistemazione definitiva di questa nuova e bellissima struttura. Il sito scelto che la ospiterà sul sito è circa 12000 metri quadrati. Nelle prossime settimane inizieranno i lavori di disboscamento e pulizia del terreno e i rilievi plano-altimetrici".

Il nuovo sito, un grazioso apprezzamento immerso nel verde, come anticipato negli scorsi mesi, si trova non lontano da via XX Settembre, attuale sede delle scuole.