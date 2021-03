Racconigi: il Centro Cicogne chiude ma gli uccelli sorvolano indisturbati la zona umida

"In zona arancione torniamo ad essere chiusi" dopo solo poche settimane di riapertura settimanale anche il Centro Cicogne di Racconigi come tutti i musei chiude di nuovo in vista del rientro in zona gialla.

Nel frattempo però gli uccelli continuano indisturbati i loro voli nella zona umida: dai pittime reali, ai combattenti, dai beccaccini, ai piro piro culbianco e ancora ben 135 alzavole, 14 canapiglie, 75 pavoncelle.

Intanto le cicogne iniziano a spostarsi e quelle stanziali occupano già i nidi, dando inizio alle scenografiche danze.