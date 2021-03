Tanta gente a Fossano per Sbaracco: una boccata d’ossigeno per i commercianti locali

Si è svolto nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021, lo Sbaracco a Fossano: un’occasione per molti acquirenti, che hanno potuto effettuare veri e propri affari e usufruire di grossi sconti su molta merce in vendita.



Alcuni esercenti, inoltre, hanno potuto esporre i propri articoli nell’area pedonale. Per le vie del centro storico di Fossano è stato riscontrato un notevole via vai di gente che, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, hanno potuto usufruire dell’iniziativa per fare shopping.



“In questi due giorni, è stato bello vedere così tanto movimento per le vie di Fossano - comunica il presidente di InFossano Fabrizio Bogliotti - è stata anche una boccata di ossigeno per i commercianti in momento così particolare. Peccato per il ritorno in zona Arancione, ma non dobbiamo abbatterci”.

“A Fossano, il 27 e 28 febbraio, si è rinnovato l’appuntamento con lo sbaracco - commenta il sindaco Dario Tallone -. Con questa iniziativa promossa da InFossano ed Ascom, i cittadini hanno potuto dare il proprio contributo nel rilancio delle attività commerciali, nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid”.