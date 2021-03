“Vedo gli anziani soli, non abbattetevi”: il sindaco di Revello si unisce alla protesta dell’Acli

“Dobbiamo continuare ad esserci, dobbiamo esserci accanto alla gente. Vogliamo esserci”.

Anche da Revello, ieri (domenica) si è alzato il “grido” di protesta del locale Circolo Acli. I componenti dell’importante realtà, punto di aggregazione del paese, guidati dal presidente Franco Turco, si sono ritrovati proprio di fronte il Circolo, in via Vittorio Emanuele III.

Insieme a loro, il sindaco Daniele Mattio e Laura Riberi, assessore alle Politiche sociali.

Mattio ha ringraziato per l’invito, portando la vicinanza dell’Amministrazione comunale.

“Vi faccio i complimenti, per essere tutti qua, assieme, a dimostrare che siete veramente un punto di incontro che evita l’isolamento delle persone.

Vi posso dire che è un periodo non facile, anche per noi che amministriamo. È dura gestire una pandemia: sia come Amministratori, che per le persone.

Vedo gli anziani, i pensionati: li vedo soli, ma non bisogna abbattersi. Bisogna essere propositivi, bisogna farsi forza, bisogna partecipare, esserci, perché psicologicamente è la cosa più importante. È questo che ci tengo a dirvi: so che c’è anche chi ha famiglia, ha degli impegni così come magari c’è chi è più solo e si lascia andare: non deve succedere, anzi, sono qui con voi, apposta, insieme all’assessore Riberi, per testimoniare e dirvi che realtà come questo Circolo Acli devono funzionare.

Voi non fate nulla di male, se vi mettete d’accordo per giocare in quattro alle carte, adottando le precauzioni giuste, non scherziamo. Sono contento di vedere un bel gruppo unito”.