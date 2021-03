Verduno, taglio del nastro per il nuovo salone polifunzionale

Nella mattinata di ieri, domenica 28 febbraio, a Verduno è stato inaugurato il salone polifunzionale "Ugo d' Verdun", completamente ristrutturato.

I locali - che sono ubicati nella corte intitolata a Nuto Revelli, dove ha sede il Palazzo Comunale con al centro il faggio secolare - sono da sempre il centro della vita culturale e aggregativa della comunità verdunese.

Le tinte chiare, scelte per i nuovi ambienti, li rendono particolarmente adatti anche a degustazioni, tramite le quali apprezzare i pregiati vini del luogo, dal Barolo al Verduno Pelaverga.

In occasione del taglio del nastro il sindaco Marta Giovannini ha sottolineato come "quello di oggi (ieri, ndr) è un giorno speciale perché, pur avendo di fronte un periodo ancora difficile che ci vede ancora 'distanziati', restituiamo ai verdunesi un luogo di aggregazione fondamentale per la nostra comunità più accogliente e luminoso. Questa luce sia di buon augurio per il prossimo futuro, il locale è già pronto ad accoglierci per festeggiare la bella stagione in arrivo, sperando che la nuova, necessaria 'stretta' in vigore da lunedì, sia breve."