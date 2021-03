Ciclismo: Valentina Basilico è terza tra le Juniores nella gara di debutto del Racconigi Cycling Team

Valentina Basilico è arrivata terza tra le Juniores nella prima gara stagionale per il Racconigi Cycling Team che si è corsa a Ceriale in provincia di Savona sabato 27 febbraio.

La prima edizione del Trofeo Città di Ceriale si è disputata su un tracciato di 96,5 chilometri caratterizzato da un primo tratto in linea di 80 chilometri e un circuito finale di 5 chilometri e mezzo da ripetere tre volte. La gara era riservata alle donne Élite, ma grazie a una deroga della Federazione ciclistica italiana è stata aperta anche alle juniores secondo anno.Al via della gara quindi il Racconigi Cycling Team ha schierato quattro atlete. Si trattava delle élite Monia Garavaglia e Rachele Bonzanini e le juniores Valentina Basilico e Matilde Beltrami.

Come ha dichiarato lei stessa al termine della prova, Basilico temeva i duri tratti in salita che caratterizzavano la prova, in particolare quello verso Pieve di Teco, conosciuto per essere una delle salite simbolo del Trofeo Laigueglia per professionisti. Durante la gara però le sensazioni sono migliorate per Basilico e in discesa è riuscita a recuperare le energie spese in salita. Tutte le atlete del Racconigi Cycling Team sono riuscite a pedalare con le migliori dimostrando un buono stato di forma fisica.

Dopo aver debuttato in gara nel 2021 – con in ammiraglia il nuovo direttore sportivo Roberto De Filippo – il Racconigi Cycling Team continuerà la stagione agonistica domenica prossima in Toscana. Il 7 marzo le stesse atlete che hanno corso a Ceriale, a cui si aggiungerà Giorgia Ruffo Stefanini, parteciperanno al Trofeo Oro in Euro di Montignoso in provincia di Massa-Carrara.