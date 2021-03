L'addio a Nello Trivellini, l'ex dipendente del Santa Croce sempre gentile con tutti

Cos'è quel qualcosa capace di farci esprimere le profondità? A cosa crediamo davvero? La risposta di Nello Trivellini non poteva non racchiudersi in quell'unica parola: "musica".

Ex dipendente dell'ospedale Santa Croce di Cuneo e musicista, Nello Trivellini, 60 anni, è morto purtroppo sabato mattina, 27 febbraio, prima dell'alba. Un malore, la corsa in pronto soccorso, una lunga operazione per tentare di salvarlo. Il tragico epilogo.

Originario di Roma, Nello Trivellini viveva a Borgo Gesso. Suonatore di contrabbasso, era un apprezzato musicista jazz. Negli anni aveva suonato in molti gruppi, tra cui l'orchestra swing "Cherasco Big Bang" del noto maestro Roberto Andreoli, e cimentandosi anche con altri generi musicali.

Questo l'affettuoso e commovente messaggio a lui dedicato, da parte del maestro Andreoli insieme con i compagni di musica. "Ciao Nello, caro amico di tutti noi, sei stato un compagno di viaggio meraviglioso! La tua grande umanità, la tua intelligenza e la grande musicalità hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerti e percorrere insieme un lungo pezzo di strada.

Avevi sempre un sorriso per tutti, ti sforzavi, e sempre con successo, di risolvere i piccoli e grandi problemi che si presentavano in questa nostra piccola comunità che è la Big Band di Cherasco.

In questo grigio periodo della nostra esistenza, dove tutti noi eravamo costretti alla chiusura della vita stessa, tu eri il primo a lanciare messaggi di speranza, infondendo nei nostri cuori il desiderio di ritrovarci di nuovo insieme. Ora ci hai lasciati, sei partito per quel lungo viaggio a cui non si fa ritorno, facendoci restare tutti ammutoliti, increduli su questa ingiusta sorte.

La tua memoria, i tuoi sorrisi, i momenti trascorsi insieme rimarranno scolpiti per sempre nel cuore e nella mente di noi tutti, caro amico mio, e per ogni suono di contrabbasso che potremo ascoltare nel nostro futuro, non potremo fare a meno di pensare che tu, da lassù, ci stai guardando e continuerai a sorriderci".

"Era per lui l'irrinunciabile veicolo, il senso ed il significato. Nello si esprimeva attraverso la musica ed era come se in essa racchiudesse un'essenza, preziosissima. Per questo stare accanto a lui voleva dire riuscire a sentire più in profondità i suoni, le melodie. Ricordo l'essere insieme in un quartetto jazz, il cantare nell'orchestra swing "Cherasco Big Bang" dove lui suonava. Ci conoscevamo ormai da più di 20 anni. Non era soltanto un collega per me, era un Amico", così lo ricorda commossa la cantante Anna Petracca.

"Una serie di circostanze, l'impossibilità 20 anni fa di fare gruppo, il tenerci in contatto e professionalmente quel rincontrarci poi 6 mesi fa, quel trovarci insieme in questo collettivo musicale.

Nello era, senza dubbio, il saper essere: dedizione nell'approcciarsi alla musica e spiccata, ammirevole sensibilità umana. Noi suoniamo un genere latino, diverso dal jazz e dallo swing. Eppure, era stato così immediato, così assolutamente perfetto il suo amalgamarsi. Credo sia una capacità non scontata, prerogativa soltanto di chi la musica la sente e la ama davvero. Ci mancherà molto", queste le parole di Nicola Campanella, coordinatore di "Etnoricerca Ensemble", collettivo musicale il cui scopo principale è la ricerca delle proprie radici attraverso lo studio dei ritmi e delle melodie.

Il dolore della moglie Lorena, degli adorati figli Miriam ed Alberto. I parenti e gli amici, quanti gli hanno voluto bene.

Partendo dalla camera mortuaria dell'ospedale Santa Croce di Cuneo alle ore 15 di oggi, lunedì 1 marzo, la salma di Nello Trivellini verrà accompagnata al Tempio Crematorio di Bra per il rito della cremazione.