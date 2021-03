Tre interventi dell’elisoccorso, ieri, in Valle Po

È stata una domenica particolarmente intensa per le equipe di soccorso del 118, impegnate ieri in Valle Po.

In tre casi distinti si è infatti reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

In mattinata, intorno alle 10, l’elisoccorso decollato dalla base di Levaldigi si è recato in alta Valle Po, a Ostana, per soccorrere un uomo colto da malore. Dopo aver verricellato in paese l’equipe, l’elicottero è atterrato nel campo sportivo di Paesana: qui, sanitari e paziente sono stati trasportati a bordo di un’ambulanza della locale Croce rossa. Da Paesana l’uomo è stato elitrasportato al Santa Croce di Cuneo.

Nel frattempo, è scattato l’allarme a Sanfront, per un 65enne, anche in questo caso colto da malore. L’elicottero, giunto dalla base di Torino, è atterrato in paese, e – dopo aver imbarcato a bordo la barella – è nuovamente decollato sempre alla volta del Santa Croce di Cuneo: le condizioni dell’uomo sono state classificate dai sanitari con un codice rosso. A prestare i primi soccorsi all'uomo, l'automedica da Paesana e l'ambulanza partita dalla sede della Croce verde di Saluzzo.

Nel pomeriggio invece, l’elisoccorso della provincia di Alessandria è intervenuto in alta Valle – come abbiamo avuto modo di dar notizia già ieri - a Pian della Regina, per un bambino rimasto ferito mentre scendeva un pendio con il bob.