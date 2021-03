Come organizzare gli scatoloni durante il tuo trasloco

Questi sono alcuni trucchi che ti tornano utili quando devi organizzare il tuo trasloco.

Quali dimensioni devono avere

Gli scatoloni per i traslochi non dovrebbero esser troppo grandi. Le dimensioni ideali sono medie e piccole affinché il contenitore non diventi troppo pesante e quindi difficile da spostare. Inoltre, se usi scatole più grandi, ti ritrovi con elementi piuttosto ingombranti che occupano molto spazio anche sui furgoni di traslochi. Gli scatoloni di dimensioni medie sono le più pratiche in assoluto per i traslochi. Diventano contenitori versatili che possono esser utilizzati anche più volte, una volta svuotate.

Meglio quindi tenere da parte in vista dei traslochi le scatole piccole e medie che si riescono a raccattare in supermercato oppure grazie alle consegne online.

Quali oggetti inserire

Non ci sono indicazioni precise in merito a quali oggetti puoi inserire nelle scatole per il trasloco. In genere l’unico consiglio è quello di aggiungere oggetti che vanno messi nella stessa stanza. Sarebbe opportuno che abbiano anche una certa attinenza tra di loro; vale a dire siano oggetti dello stesso tipo cioè libri, bicchieri, piatti, prodotti di bellezza senza fare scatole miste.

È un trucco per evitare il disordine e avere delle scatole tematiche. Se mescoli oggetti diversi che appartengono a stanze diverse, poi ti trovi in difficoltà nel momento in cui devi riordinare in casa nuova. Chiedi un Loss preventivo trasloco online in base alle tue esigenze.

Come evitare di rovinare gli oggetti

Quando si tratta di organizzare gli oggetti da portare nella nuova abitazione, ricorda che devono essere organizzati in maniera che non si rovinino. Anzitutto, una considerazione che potrebbe essere ovvia, ma per molti non lo è: distribuisci bene il peso. Vale a dire, che gli oggetti più pesanti vanno ovviamente messi sul fondo mentre quelli più leggeri in cima per evitare schiacciamenti.

Inoltre, ricorda che gli oggetti potrebbero aver bisogno di esser imballati quando non sono infrangibili. Usa del cellophane oppure della carta di giornale per proteggere gli oggetti che si possono infrangere. A mano a mano che riempi il tuo scatolone, potrebbero formarsi degli spazi vuoti che andrebbero eliminati. Se ci sono degli spazi vuoti, gli oggetti dentro alle scatole hanno possibilità di muoversi, andando a sbattere tra di loro. Usa delle patatine di polistirolo, paglia sintetica o anche fogli di giornale appallottolati per riempire tutti gli spazi vuoti.

Come catalogare gli scatoloni

Una volta che il tuo scatolone è colmo, chiudilo sempre usando il nastro da pacchi. Ora puoi appiccicare un’etichetta oppure scrivere direttamente sulla superficie alcune informazioni utili. Prendi un bel pennarello a punta grossa indelebile e scrivi la stanza in cui va messo il tuo scatolone.

Puoi anche indicare brevemente che cosa contiene, motivo per cui dovresti inserire solo oggetti attinenti all’interno. Se cerchi qualcosa in particolare una volta in casa nuova, leggendo queste informazioni, dovresti andare a colpo sicuro senza dover rovistare in tutte le scatole. Numera gli scatoloni in maniera progressiva così sai quanti ne hai fatti in totale.