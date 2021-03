A Saluzzo, la premiazione del concorso “Agire i diritti umani” - I Diritti del Fanciullo: 30 anni di storia, quale futuro in Italia e nel mondo?”

Sabato 27 febbraio, l’Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo ha ospitato la premiazione del 9° Concorso nazionale promosso dalla Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’Unesco, il cui titolo è: “Agire i diritti umani” - I Diritti del Fanciullo: 30 anni di storia, quale futuro in Italia e nel mondo?”

La professoressa Maria Paola Azzario, presidente del Centro di Torino dell’Unesco, ha premiato due alunne del liceo saluzzese: Michela Civalleri, oggi frequentante la classe 5B, vincitrice nazionale con un elaborato sul tema dell’infanzia, e Anna Fea (frequentante la classe 5B nel passato anno scolastico), a cui è andata una menzione di merito.

Sono intervenuti, in presenza, gli onorevoli Monica Ciaburro e Bruno Mellano, ma non sono mancati gli interventi, a distanza, da parte dei responsabili regionali del mondo della scuola e delle autorità amministrative locali, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle autorità religiose.

A impreziosire il momento, le relazioni della dottoressa Ylenia Serra, Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Piemonte, e della dottoressa Loredana Cirillo, del Centro Minotauro di Milano. Ma una nota di merito va ai due video preparati dalle classi del liceo Soleri Bertoni: “I diritti dell’infanzia”, realizzato dalla classe 4B, e “Mani che diventano carezze”, preparato dalla classe 5B

«In un periodo in cui il dibattito civile sulla scuola fa emergere spesso lati oscuri dell’educazione – ha detto la dirigente scolastica, professoressa Alessandra Tugnoli -, considerando la Dad come tempo perso, pertanto da recuperare, queste classi ci hanno dato una dimostrazione dell’esatto contrario. La scuola, almeno tra queste mura reali e gli spazi virtuali, ha continuato ad essere viva e vitale, perché anche la comunicazione tra insegnanti e studenti ha mantenuto la sua missione fondamentale della condivisione,della co-costruzione del sapere, utilizzando tutte le risorse a disposizione».

«Una vera lezione di educazione civica – ha proseguito la professoressa Nadia Miretto, autentico deus est machina del progetto, che ha seguito e coordinato il lavoro delle studenti saluzzesi - fatta di tutte quelle life skill di cui la letteratura pedagogica e psicologica si fa portavoce,a volte sul piano forse troppo teorico ,senza riscontri esperienziali .

Le classi si sono documentate, hanno studiato, si sono divisi i ruoli. hanno fatto emergere le cosiddette capabilities nascoste, dando origine a due prodotti veramente originali e creativi nati dal loro sentire comune,dal desiderio di essere gruppo, dimostrando forse che proprio dalla crisi e nella crisi nascono intuizione, creatività e strategie».

Sorpresa, graditissima, anche il video commento della prof.ssa Maria Rita Parsi, che ha valorizzato il lavoro della classe 5B, “Mani che diventano carezze”, liberamente ispirato ad un suo testo dal titolo: “Le Mani sui Bambini”.

«Un'altra grande soddisfazione, che invita studenti ed insegnanti a perseguire con determinazione obiettivi di cultura e di formazione ad altissimo livello» ha concluso la professoressa Miretto.

«Abbiamo vissuto un evento importante per la scuola e per la comunità – ha concluso la dirigente Tugnoli -, che ci auguriamo possa essere di aiuto anche alla candidatura di Saluzzo come Città Capitale italiana della cultura per il 2024. Questo perché l’istruzione non può essere disgiunta dalla cultura e dalla socialità».