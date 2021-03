Volley A2/F: Ufficiali date e orari dei quarti di Coppa Italia!

La Lega di Serie A di pallavolo femminile ha comunicato le date e gli orari delle gare valide per i quarti di Coppa Italia della serie A2, in programma questo mercoledì 3 marzo. La Lpm Bam Mondovì, che di fatto ha chiuso al primo posto il girone Ovest di Regular Season, scenderà in campo al PalaManera contro il Volley Soverato alle 19:30.

Da ricordare che la vincente di questo match affronterà la vincente del quarto in programma tra Cuore di Mamma Cutrofiano ed Eurospin Pinerolo. Posticipata al 4 marzo, invece, la gara tra Megabox Vallefoglia e Sigel Marsala. Ecco il quadro completo delle gare di Coppa Italia ed i rispettivi orari:

QUARTI DI COPPA ITALIA DI A2 – 3/4 MARZO