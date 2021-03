Dopo quattro settimane, da stamattina il Piemonte si è risvegliato con il cambio di colore, passando dal giallo all'arancione.

Tra le cose che ri-cambiano, la chiusura di bar e ristoranti, aperti solo per l'asporto.

A Cuneo tavolini e sedie impilati, dehor off limits e code davanti ai bar per aspettare di prendere il caffè in tazze e bicchieri di carta e allontanarsi.

La misura sarà attiva per almeno due settimane. Anche nella nostra provincia, infatti, sono in crescita contagi e ricoveri.