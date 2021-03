8 marzo è tutto l'anno: le iniziative del Comune di Cuneo in questo marzo 2021

Prosegue la rassegna di appuntamenti, organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, legati a "8 marzo è tutto l’anno" con una serie di iniziative a cavallo della Giornata internazionale della donna.

Di seguito il calendario degli appuntamenti.

lunedì 8 marzo ore 9.00

convegno La parola agli uomini

piattaforma google meet

a cura di Associazione Noi4you

Programma

Interventi di:

Luca Burdisso, Psicologo psicoterapeuta

Paolo Botasso, Avvocato

Pietro Nen, Dirigente Squadra Mobile di Cuneo

lunedì 8 marzo ore 16.30

webinar Donne protagoniste di cambiamento: le donne, volàno per trasformare le crisi in opportunità

Come l'antifragilità può aiutare ad evolvere anche in tempi difficili e come può trasformare aziende, organizzazioni e persone. Un incontro per capire come, nei periodi di crisi, è possibile orientare lo sguardo verso nuove prospettive culturali in grado di portare crescita e benessere nelle imprese e nella società.

A seguire verrà presentato, da parte dell'Ufficio Europe Direct di Cuneo, Erasmus per Imprenditori, il programma per migliorare le abilità imprenditoriali e accrescere il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienza internazionali.

Per iscrizioni: https://www.confindustriacuneo.it/servizio/lavoro-previdenza/notizia/35575/webinar-donne-protagoniste-di-cambiamento-lunedi-8/

A cura di Unione Industriale Cuneo e Ufficio Europe Direct di Cuneo

Programma

Introduce

Giuliana Cirio, Direttore Confindustria Cuneo

Intervengono:

Antonella Ermacora: Responsabile del settore formazione di Eclectica, progettista di percorsi formativi sul Benessere delle organizzazioni. Trainer in Scienza della Positività e Chief Happiness Officier

Laura Conforti: Coach certificata SFERA, trainer in Scienza della Positività. Specializzata in High Performance coaching presso Advanced Mind Management di Miami. Chief Happiness Officier

Gianni Trivisonni: Amministratore delegato di Coord3 e VP Perceptron. Business, career e life coach, consulente aziendale esperto in riorganizzazione aziendale

Coordina

Stefania Bergia, Area Lavoro e Welfare Confindustria Cuneo

lunedì 8 marzo

8 marzo in musica e la lunga strada dei diritti delle donne

Uno spettacolo al femminile con giovani emergenti e artiste di maturata esperienza. Un programma vario di musiche e canzoni famose, a cui si alternano, narrati dal noto attore cuneese Riccardo Forte, alcuni cenni di storia, cultura e legislazione Italiana, per riflettere sulla lunga e difficile strada che ha portato le donne alla conquista di diritti fondamentali, ancora da implementare.

Lo spettacolo, inserito nella rassegna Incontri d’Autore, sarà trasmesso in streaming sui canali del comune di Cuneo e della Promocuneo e andrà in onda su Telecupole

A cura di Club Soroptimist International Cuneo e Incontri d’Autore

Giovedì 11 marzo ore 17.00

in diretta sulla pagina facebook @tramacircolare

webinar Moda etica e circolare al Femminile

organizzato all'interno del progetto TrAMA Circolare- Trasforma Riusa Ama, promosso dalla cooperativa Momo, dall'Associazione LVIA e da 9 partner tra cui la Città di Cuneo

Programma

Nicoletta Gorgerino - Associazione LVIA - Introduzione e moderazione

Tiziana Massa - Cooperativa Momo - Il progetto TrAMA Circolare

Beatrice Cavallari e Ottavia Nuti Budini Gattai - Mercato Circolare - Reinventare tessuti, tessere nuove relazioni, connettere i punti. Mercato Circolare e la moda circolare

Silvia Scaramuzza, Impresa Sociale Quid - Moda etica made in Italy

Martina Ravaioli, Rossana Cavaliere, Art Éco - Ispirazioni secondo natura

Caterina Micolano, Cooperative Alice, Sartoria San Vittore - Il saper fare come strumento di trasformazione sociale

Riccardo Rossella, Mani Tese - Il ruolo di consumatori e imprese per cambiare la moda

Lunedì 15 marzo ore 10.00

piattaforma online go to meeting https://global.gotomeeting.com/join/913976453

Donne in 5G

A cura di FNP CISL Cuneo

Programma

Interventi di:

Franco Chittolina, Associazione Apice CUNEO

Adriana Longoni, Associazione Apice BRUXELLES

Cristina Clerico, Assessore Pari Opportunità Comune di Cuneo

Si segnalano inoltre alcuni altri appuntamenti:

· L’evento digitale promosso dall'Ufficio del Parlamento europeo a Milano sul tema "Empowerment e leadership femminile ai tempi del COVID-19'', organizzato in collaborazione con Radio Popolare, che sarà trasmesso giovedì 4 marzo alle ore 17, in diretta Facebook sulle pagine di Radio Popolare e Parlamento europeo in Italia.

· Il video, promosso da Amnesty International, sulla mostra “Com’eri vestita?”, realizzato dal regista Michele Ciardulli nell’ambito della campagna #iolochiedo (https://www.youtube.com/watch?v=iytapI4AfJ0)