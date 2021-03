A Frabosa Sottana consegnata la Costituzione ai neodiciottenni: "Siate costruttori di democrazia"

Il comune di Frabosa Sottana ha consegnato la Costituzione ai neodiciottenni, Forchiero e Vinai, un gesto simbolico per aiutarli ad entrare in maniera consapevole nella vita sociale, politica e civile del paese.

La cerimonia, avvenuta in forma privata nel rispetto nelle norme anti Covid, si è svolta lo scorso venerdì in municipio, alla presenza del vice sindaco, Elisabetta Baracco , dell'assessore Erica Bass o e del consigliere Giulia Lanza .

Prima della consegna, il vicesindaco Baracco ha accolto tutti i presenti con i saluti istituzionali, evidenziando l'importanza dei 18 anni, momento in cui si raggiunge il diritto e il dovere di votare.

"Compiere 18 anni vuol dire essere artefici di scelte importanti per la propria vita e per la società, vuol dire ricercare in se stessi una maturità consapevole e costruttiva, impegnarsi nel portare avanti le proprie idee e i propri ideali" - ha spiegato ai ragazzi l'assessore Erica Basso - "Questo significa essere cittadini consapevoli, nel rispetto della libertà altrui, come misura della propria. Abbiate rispetto per voi stessi, per la vostra dignità, per i vostri valori e soprattutto per quelli altrui. Ognuno di voi la renda propri i valori della Costituzione nella vita quotidiana, con la consapevolezza che vi è affidato un pezzetto di collettività: solo cosi vi guadagnerete il titolo di costruttori di democrazia".

Come sottolineato dal consigliere Giulia Lanza il progetto era pronto da parecchi mesi, l'intenzione era quella di consegnare copia delle Costituzioni lo scorso 4 novembre: "A causa del Covid abbiamo dovuto posticipare questo momento, ma lo abbiamo fatto per poter avere un dialogo diretto, seppur breve, con i ragazzi che ringraziamo per aver partecipato con entusiasmo e grande senso civico all'iniziativa".

Dopo la lettura dei 12 principi fondamentali è avvenuta la consegna delle copie della Costituzione.