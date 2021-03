Cavallermaggiore: la nuova biblioteca sarà un edificio "Zero energy building"

Inserito nella variazione di bilancio il contributo GSE da due tranche, la prima da 80 mila e la seconda da 90 mila, che il comune di Cavallermaggiore riceverà per i lavori sulla palestra della ex scuola media che sarà sede della nuova biblioteca. Il contributo è legato al tipo di intervento che renderà la biblioteca un immobile “Zero energy building”, ovvero con alte prestazioni energetiche.

Essendo i tempi di erogazione incerti, la somma è stata inserita come entrata negli anni 2022 e 2023.

A differenza del primo progetto, si interverrà sul fabbricato con unico intervento, per un totale di un contributo del valore di 1 milione e 200 mila euro. Sarà compresa la demolizione del fabbricato, a eccezione del muro facciata principale, e la completa ricostruzione dell’immobile. Il nuovo progetto ricomprende i lotti più piccoli, approvato in Giunta e presentato ieri durante il Consiglio comunale, è stato inviato inviato agli enti preposti per recepire parere più breve possibile entro 60 giorni. “Ci prendiamo questi giorni- ha spiegato l'assessore Federico Bertola - per introdurre modifiche correttive (che saranno decise insieme al gruppo di lavoro partecipato di cui fanno parte i volontari della biblioteca, ndr) a questo progetto definitivo per arrivare poi a introdurle sul progetto esecutivo e quindi approvarlo. Resta ancora un intervento relativo agli spazi esterni, da 242 mila euro, perché sono al netto dei 58 mila euro già spesi per la sistemazione del cortile della scuola, in questo modo sarà un cantiere isolato”.

Per le tempistiche: sul fabbricato l’Amministrazione conta di riuscire nella seconda parte dell’anno ad avviare il cantiere, mentre per gli spazi esterni si lavorerà in due momenti diversi. Un primo intervento per il fronte fabbricato per ottemperare alla scadenza della realizzazione del Giardino Tintoreo, la seconda fase sulla parte dietro, cioè il cortile della scuola, sarà dedicata alla gestione del cantiere, con gru e deposito di materiali.

Entro la fine del mandato, si conta comunque di arrivare all'approvazione dei progetti per poter avviare tutti i lavori.

La variazione di bilancio è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.