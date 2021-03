Contagi in Langhe e Roero: Alba cresce ancora (125), Bra a quota 100

Il generalizzato ritorno alla crescita dei contagi che sta interessando il Piemonte e buona parte del Paese non risparmia la zona di Langhe e Roero. A partire da Alba, passata dagli 84 "attualmente positivi" comunicati appena venerdì scorso (27 febbraio), ai 125 segnalati in questo momento della piattaforma della Regione (+48%), mentre va appena meglio a Bra, dove i 90 casi di domiciliati resi noti dal Comune sempre venerdì sono divenuti ora 100 (+11%).



Tra gli altri centri di Langhe e Roero che in questo momento contano il maggior numero di positivi, sempre stando ai dati forniti dalla Regione, si segnalano poi Sommariva del Bosco (38), Cherasco (33), Dogliani (26), Magliano Alfieri (21), Sanfrè (19), Guarene (18), Santa Vittoria d’Alba (14), Narzole e Diano d’Alba con 10.



Se si guarda invece all’incidenza sulla popolazione, Alba e Bra si fermano rispettivamente a 3,97 e 3,37 positivi ogni mille abitanti, mentre i valori più alti si registrano a Castelletto Uzzone (22,29), Barbaresco (14,29), Albaretto della Torre (13,39), Arguello (10,05), Magliano Alfieri (9,56), Neviglie (8,13), Perletto (7,43), Lequio Berria (6,47), Sanfrè (6,25), Cortemilia (6,16) e Sommariva del Bosco (6).