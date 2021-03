Cuneo è pronta alla vaccinazione di massa: in arrivo nel parcheggio del Movicentro la tensostruttura

“L’intenzione dell’amministrazione comunale è individuare un luogo ben specifico in cui procedere a una vaccinazione di massa dei residenti sul territorio: serve una struttura delle dimensioni adatte a vaccinare mille persone al giorno e che, allo stesso tempo, sia vicino all’ospedale e libera per tutto il tempo che servirà a concludere la campagna vaccinale”: con queste parole l’assessore del Comune di Cuneo Davide Dalmasso, lo scorso gennaio in consiglio comunale, dava risposta a ben due interpellanze e un ordine del giorno incentrati sulla richiesta di informazioni rispetto all’andamento della campagna vaccinale in città.