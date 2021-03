Oggi, martedì 2 marzo, l’associazione di “Volontari Anfi Cuneo” festeggia il primo anno di attività.

“E’ stata un’occasione unica per rivivere le esperienze che l’associazione ha vissuto in questi 365 giorni di Covid 19, ponendosi al servizio del territorio – racconta il presidente Mario Di Vico -. In una società complessa come quella attuale, fatta di crisi sociali, sanitarie ed ambientali, anche il volontariato ha dovuto diversificare per andare incontro alle diverse esigenze, integrandosi con le attività dei servizi pubblici, per affrontare le problematiche e i disagi della pandemia”.

L’associazione dei “Volontari Anfi Cuneo” è formato da pensionati della Guardia di Finanza e soci simpatizzanti civili: un gruppo di persone che condivide un interesse e uno scopo comune, mettendo a disposizione degli altri il proprio tempo. Sono figure preziose che spesso operano lontano dal clamore e dalla notorietà, ma il cui contributo è e sarà essenziale per la nostra comunità.

Il presidente Mario Di Vico: “Il volontariato è molto importante nella società in cui viviamo. La realtà che ci circonda è ogni giorno più difficile da gestire ed affrontare. Ci sono problemi di lavoro, persone che cercano rifugio nel nostro paese, bambini abbandonati, migliaia di persone in Italia hanno bisogno di aiuto e noi vogliamo tenere aperto il nostro cuore verso tutti, aiutando e collaborando con volontari che già operano sul territorio. Abbiamo deciso di intraprendere questo cammino con passione. Aiutarsi l’un l’altro è la base per poter sopravvivere in questa giungla urbana: invece di pensare 'a me non succederà mai', occorre provare a rimboccarsi le maniche e stare accanto a chi sta attraversando un momento di crisi e difficoltà. Esistono diverse tipologie di volontariato: da quelle di breve durata, che generalmente richiedono una giornata di impegno, ai veri e propri campi di volontariato che possono durare anche una settimana”.

Tra le attività svolte nel 2020, quella del Nucleo cinofili con interventi di ricerca persone disperse. Si sono svolte esercitazioni a Roccaforte Mondovì, Entracque, San Giacomo di Roburent e Priocca, impiegando numerosi giornate e operatori volontari di Unità cinofile.

“I cinofili tutti i sabati si esercitano nel campo di Centallo o in cascinali e strutture messe a disposizione da cittadini volontari – spiega il presidente Di Vico -. Siccome è necessario esercitare i cani in luoghi diversi, facciamo un appello per chiedere se c’è qualche cittadino che ci può mettere a disposizione qualche struttura vuota per i nostri cani”.

Tante ancora le opere di volontariato: vigilanza per distanziamento sicurezza Covid19; pulizia calcinacci nei comuni alluvionati nell'ottobre 2020.

“In questi 365 giorni il lavoro svolto dai volontari ci ha offerto percorsi interessanti e coinvolgenti – conclude il presidente Mario Di Vico -. Abbiamo raggiunto importanti traguardi, in tempi e modi differenti. L’eco-volontariato è un’esperienza adatta a tutti, giovani e meno giovani, che possono impegnarsi e rendersi utili nella salvaguardia della natura e la tutela degli animali. In futuro ci stiamo organizzando per trovare uno spazio (terreno o locali) che ci permetta di organizzare e svolgere al meglio il nostro impegno”.