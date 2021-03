"Le donne che trasformano le crisi in opportunità": incontro on-line per l'8 marzo curato da Confindustria Cuneo

Per lunedì 8 marzo, alle 16,30, è in programma un evento on-line curato da Confindustria Cuneo nell’àmbito della rassegna del Comune di Cuneo predisposta in occasione della Festa della Donna.

“Le donne, volàno per trasformare le crisi in opportunità” è il tema generale del webinar sull’antifragilità come aiuto a evolvere anche in tempi difficili ed elemento di trasformazione per aziende, organizzazioni e persone. Il webinar aiuterà a capire come, nei periodi di crisi, sia possibile orientare lo sguardo verso nuove prospettive culturali in grado di portare crescita e benessere nelle imprese e nella società.

Ne parleranno, moderati da Stefania Bergia, funzionario dell’Area lavoro e welfare di Confindustria Cuneo, gli esperti di Eclectica Antonella Ermacora, Laura Conforti e Gianni Trivisonni.

Iscrizioni: confindustriacuneo.it/calendario.