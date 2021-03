Garessio: qualche osservazione sulla violenta lite tra vicini di casa

In riferimento all'articolo apparso ieri, lunedì 1° marzo, su Targatocn intitolato "Lite a Garessio: si lamenta con il vicino per il continuo rumore e finisce in ospedale", riceviamo e pubblichiamo la rettifica che segue:

"Come ben specificato ai Carabinieri di Garessio, i fatti avvenuti non sono come da voi riportati o almeno non con precisione. Il signor M. B. si lamentava con me di cocci di bottiglie trovati sulla strada incolpando me (io non ne sapevo nulla), prendeva a calci il mio portone di casa, urlando minacce. Mi ha preso anche per il collo e allora solo a quel punto, mi sono difeso, chiamando anche i Carabinieri. Aggiungo anche che io sono incensurato e pertanto non noto alle forze dell' ordine come invece è stato scritto".