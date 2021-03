Lo skate park di Mondovì sorgerà nel cuore dei giardini di fronte alla stazione

Mondovì avrà presto il suo skate park. Dopo aver effettuato diversi sopralluoghi, l'amministrazione ha individuato, nei giardini di fronte alla stazione ferroviaria, il posto ideale per creare l'area skating.

L’iter per decidere il sito è stato complesso: scartati i Ravanet, sito interessante, ma esondabile, con gli uffici, si sono valutate diverse altre opzioni, non tutte, però, soddisfacenti in termini di raggiungibilità o realizzabilità.