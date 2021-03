Nuovi mezzi per organizzazioni no profit, bando della CRT aperto fino al 31 marzo

È infatti aperto (sul sito www.fondazionecrt.it) il bando “Mezzi Protezione civile”, che assegna contributi fino a 20.000 euro per l’acquisto di veicoli di tipologia pick up e fino a 10.000 euro per l’acquisto di veicoli di altra tipologia.

Dal 2003 a oggi, Fondazione CRT ha destinato complessivamente oltre 25 milioni di euro al sistema della Protezione civile in Piemonte e Valle d’Aosta. Queste risorse hanno reso possibile l’acquisto di 578 veicoli per il trasporto di persone e attrezzature, utilizzati anche per la gestione dell’emergenza Covid-19, la realizzazione di 1.181 interventi per difendere il suolo da alluvioni e frane nei Comuni con meno di 3.000 abitanti e la costituzione della Colonna mobile regionale di Protezione civile.