Roccaforte Mondovì piange la scomparsa di Giovanni Vinai, fondatore dello Sci Club Valle Ellero

Con la scomparsa di Giovanni Vinai, "Parot", Roccaforte Mondovì perde una pagina importante della sua storia, un uomo di cuore, attivo nella comunità e che ha trasmesso a tantissimi la sua passione per lo sci.

Giovanni, maestro di questa disciplina e tra i fondatori dello Sci Club Valle Ellero, si è spento lunedì, all'età di 83 anni. Già consigliere comunale e vice sindaco, oltre all'amore per lo sci, coltivava anche la passione per la cultura, scrivendo e recitando poesie.

A ricordarlo in questi giorni sono in tanti, anche sui social, come la casa di Riposo "Mons. Eula" che ha deciso di salutarlo condividendo un video in cui legge una sua poesia.

Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle 20 nella parrocchia di San Maurizio dove domani alle 10 saranno celebrati i funerali.

Alla moglie Teresa, ai Lucia con il marito Gianpiero e le figlie Valeria, Gloria e Aurora, Maurizio con Manuela e la figlia Maria, Giovanna con il marito Giovanni e le figlie Angela e Teresa, condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.