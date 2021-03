Saluzzo: tutte le attività "all'epoca del Covid" della consulta Pari Opportunità

Anche con le restrizioni in atto per la pandemia, la Consulta pari opportunità del Comune di Saluzzo, con la presidente Maria Barrera e l’assessora Attilia Gullino, e la Rete contro la violenza alle donne (che raggruppa associazioni ed enti del territorio) hanno deciso di organizzare una serie di appuntamenti per l’ormai consueta rassegna «Storie di (dis)pari opportunità» nelle prossime settimane, in occasione della Festa della donna, l’8 marzo, appunto.

Gli eventi sono in numero ridotto e si potrà partecipare via web, da remoto, perchè sono vietati dalle norme anti Covid tutti gli incontri pubblici.

Lunedì 8 marzo si potrà vedere on line un’esibizione di teatro e danza organizzata da docenti ed alunne del liceo «Soleri Bertoni» dal titolo «Il cammino delle donne: le suffragette». Il progetto prevede la presentazione delle prime emancipazioniste del Movimento femminile con letture di brani di opere e conferenze, scelte dalle alunne stesse. Il lavoro è stato coordinato dalle insegnanti Laura Costa per la recitazione e Marta Campanella per la danza. Le alunne protagoniste sono Giulia Rubiolo, Silvia Cacciolatto, Beatrice Rinaudo, Elisa Salusso, Giada Blengino, Mattia Sanmarco, Ilaria Somale, Letizia Mondino , Rebecca Capellaro, Micaela Ramonda, Gloria Galfrè, Asia Lammardo, Michela Banchio, Edoardo Bosio, Alessio Roasio, Giulia Cavallo, Alessandra Marengo, Rebecca Albanese.

La sezione di Saluzzo della «Fidapa» (Federazione italiana donne arti professioni affari) partecipa alla rassegna con il conferimento della «Targa Fidapa 2021». Sarà assegnata a Emanuela Maggio, «per il suo costante impegno – spiegano – a favore dell’associazione di promozione sociale “Penelope”» che da anni riunisce donne, in gran parte di origine straniera. L’appuntamento è mercoledì 24 marzo alle 16 nella Sala degli Specchi dell’ex caserma «Musso» e si potrà seguire solamente sulla piattaforma Zoom A QUESTO LINK.

Infine, per tutto marzo, la Consulta pari opportunità propone la partecipazione a «Pillole di poesia» dell’associazione «Voci Erranti». Si tratta di un progetto di Cristina Soci in collaborazione con Eleonora Milanesio che presenta, ogni domenica, omaggi a poetesse e poeti, sui canali social di «Voci Erranti».