Era accusata di tentato omicidio, accoltellò l’ex compagno al cuore: assolta

Si è concluso in Tribunale a Cuneo con una sentenza di assoluzione a formula piena il procedimento penale a carico della donna che in una sera di settembre del 2019 aveva accoltellato il suo ex compagno al petto.

I due, insieme dal 2016, convivevano in una casa alle porte di Cuneo vecchia. L’imputata, difesa dall’avv. Giulia Dadone, era stata sottoposta a custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Oggi, martedì 2 marzo, la donna è stata scarcerata.

Durante l’udienza tenutasi questo pomeriggio la difesa ha richiesto al Collegio di celebrare il rito abbreviato, ove previsto che in caso di contestazione tardiva di circostanze aggravanti, nello specifico il rapporto di convivenza e relazionale che intercorreva fra le parti, è possibile acquisire le prove allo stato degli atti.

La pubblica accusa, rappresentata dal pm Marinella Pittaluga, titolare delle indagini, ha sostenuto la volontà omicidiaria della donna e il fatto che nel colpire l’uomo, l’imputata fosse armata di due coltelli. Per questo motivo è stata formulata una richiesta di pena finale a 6 anni di reclusione.

Di contro l’avv. Giulia Dadone ha avvallato una tesi opposta a quella del p.m.: “Sono stati rivenuti due coltelli: uno era integro, l’altro era rotto. Le tracce di sangue presenti sui due corpi contundenti evidenziano altre circostanze. Sul coltello integro, quello utilizzato per colpire l’uomo, le tracce ematiche sono da strisciata. Sull’altro invece non sono state rilevate le impronte della mia assistita e in secondo luogo, sulla lama il sangue aveva forma di gocce da precipitazione. Ciò significa che era l’ex compagno della donna ad averlo in mano e una volta cadutogli, rompendosi, ci ha sanguinato sopra perché colpito al petto. È fatto notorio che lui la malmenasse spesso. Lui aveva un coltello in mano e lei istintivamente l’ha colpito per paura di essere accoltellata”.

Il collegio giudicante, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha assolto la donna con formula piena riconoscendo la legittima difesa.