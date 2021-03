Denti fissi in giornata, perché è possibile

L’implantologia a carico immediato è una modalità di trattamento affidabile, predicibile e garantita. Per ottenere un successo clinico, le condizioni anatomiche e fisiologiche devono essere favorevoli. Avvitando gli impianti, occorre raggiungere una “stabilità primaria”, per questo i protocolli clinici prevedono una preparazione preventiva che permette di avere chiari i riferimenti estetici e funzionali del paziente. La programmazione clinica permette di consegnare una protesi fissa avvitata in poche ore.

Il paziente, dopo una prima valutazione clinica, chirurgica e radiodiagnostica con lo specialista, si sottoporrà ad una prima impronta dentaria e all’esecuzione di foto intra-orali e extra-orali, queste ultime fondamentali per raggiungere un buon risultato estetico. Successivamente, prima di programmare la data dell’intervento, ci si sottoporrà ad un’ultima seduta per registrare i parametri relativi alla “dimensione verticale di occlusione” e all’estetica.

Il paziente può accomodarsi in poltrona per sottoporsi all’intervento in sicurezza e certo di quale sarà il programma della giornata. Conclusa la fase di chirurgia implantare, si verrà sottoposti ad un’ultima impronta di precisione che leggerà le coordinate degli impianti posizionati. L’odontotecnico, così, avrà a disposizione tutti i dati per realizzare, in sole due o tre ore, un manufatto protesico adeguato, sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale.