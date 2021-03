Le attività casalinghe più gettonate durante la quarantena

C'è chi ha sfruttato il lockdown per imparare una lingua, c’è chi si è distratto giocando e chi ha cucinato. Tra poker online e corsi di yoga da remoto, non sono mancate le soluzioni per combattere la noia da quarantena.

Più tempo libero a disposizione. È questa una delle conseguenze più comuni del lockdown a cui gli italiani, ma non solo, sono stati sottoposti per circa due mesi. La dura quarantena forzata imposta dall’emergenza coronavirus ha stravolto le abitudini quotidiane, costringendo la gente confinata tra le mura domestiche a cercare nuove fonti di svago e divertimento. In molti ne hanno approfittato per riscoprire un vecchio hobby o per coltivare nuove passioni. Ecco dunque alcune delle attività casalinghe più gettonate che hanno tenuto occupati gli “esiliati” in Italia e nel resto del mondo.

Giochi online

Durante la pandemia di coronavirus si è assistito a un vero e proprio boom dei giochi online. L’impossibilità di uscire di casa ha spinto molti utenti a ricercare nella rete nuove risorse di divertimento. Un trend decisamente positivo ha riguardato i casinò online, che a marzo 2020 hanno fatto registrare un +29,5% rispetto a quanto speso nel corso dello stesso mese dell’anno precedente. Tra i giochi di maggior successo, spiccano quelli di carte, primo fra tutti il poker. Offerto da numerosi operatori certificati, come su imiglioricasinoonline.net , anche il blackjack online è tornato prepotentemente alla ribalta.

L’intero settore del gaming online ad aprile di quest’anno è arrivato a guadagnare oltre 3 miliardi di euro, con i giochi da casinò che hanno incassato il 7% in più di quanto raccolto nel mese di marzo. Secondo gli analisti, i ricavi del gioco online continueranno a salire nel corso dei prossimi anni, per un giro di affari globale che nel 2025 potrebbe toccare la cifra record di 94 milioni di dollari, il doppio di quello prodotto nel 2018.

Cucina

Nei due mesi di lockdown sembra che nel carrello degli Italiani non potesse mancare il lievito di birra. Secondo una ricerca condotta da Coop Italia, tra il 24 febbraio e il 15 marzo le vendite di questo ingrediente fondamentale per la preparazione della pizza sarebbero addirittura aumentate del 149%. Parallelamente, nel Regno Unito il banana bread è diventato il dolce più in voga della quarantena, trasformato dalla BBC in un evento di beneficenza grazie al trending hashtag #BananaBreadChallenge.

Workout casalingo

In attesa della riapertura delle palestre, i neofiti e gli esperti di fitness sono corsi ai ripari trasformandosi in allenatori di sé stessi . Il luogo deputato allo svolgimento dell’attività fisica si è spostato nei salotti, sui terrazzi, nei giardini delle case di tutto il mondo. Allo stesso tempo, personal trainer, istruttori e persino alcune celebrity (da Jessica Alba a Britney Spears, da Michelle Hunziker a Belen Rodriguez per rimanere all’interno dei confini nazionali) hanno iniziato a tenere lezioni interattive da remoto tramite i canali social personali, con possibilità di continuare ad allenarsi rimanendo connessi alla community di utenti. Per comprendere meglio l’entità della diffusione virale degli allenamenti casalinghi, si pensi che durante la quarantena home workout su Instagram è stato menzionato in più di 3 milioni di post.

Yoga

Le preoccupazioni generate dal confinamento hanno messo a dura prova la tenuta psicologica degli Italiani, dando origine ad ansie e insicurezze. Stressati dalla quarantena, in molti hanno trovato rifugio nello yoga. Durante i primi mesi del 2020 si è assistito a un dilagare di lezioni casalinghe diffuse tramite i canali live di YouTube, Instagram e Facebook. Per tanti lo yoga è così entrato a far parte della routine quotidiana. Del resto, studi scientifici dimostrano che la pratica della disciplina ha effetti positivi sull’umore, contribuisce ad alleviare lo stress, facilita la concentrazione e incrementa le performance lavorative.

Imparare una lingua

Non potendo viaggiare, c’è chi ha approfittato dell’isolamento forzato e del tempo libero per imparare o migliorare la conoscenza di una lingua straniera. Tra corsi universitari, lezioni con insegnanti madrelingua su Skype e app gratuite, in questo “periodo di mezzo” non sono mancate le opportunità per cimentarsi con inglese, spagnolo, tedesco e francese.

Nonostante con la fase 2 le strette del lockdown si siano un po’ allentate, l’invito rimane quello di evitare eccessivi spostamenti. Fortunatamente, le opportunità di migliorarsi e di dedicarsi a un hobby continuano a essere tantissime. Approfittare ora del tempo libero diventa così un’occasione per cogliere le opportunità che di sicuro non mancheranno dopo.