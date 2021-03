Scopri le occasioni pari al nuovo di Nuova Renauto Concessionaria SKODA

La Fabia twin color ha un motore a benzina che sviluppa 60hp, è quindi guidabile da neopatentati. È un allestimento completo di tutto, dai sensori con retrocamera ai cerchi in lega da 16”, dalla radio con Bluetooth e Smartlink alle finiture a contrasto di tetto calotte specchio. E’ stata immatricolata per la prima volta nel giugno del 2020 quindi in garanzia ufficiale fino a giugno 2022 ed ha circa 15000 km.