Smart city e smart home: la situazione italiana

Smart city e smart home sono accomunate da un utilizzo delle moderne tecnologie con l'obiettivo di semplificare e migliorare la vita degli individui, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al risparmio energetico. Vediamo tutte le caratteristiche di una smart city e quali esempi possiamo trovare in Italia e tutti i vantaggi che derivano dall'abitare in una casa intelligente, con focus sulla crescita del settore domotico italiano negli ultimi anni.

Smart city e smart home, innovazione ed efficienza



Smart city e smart home sono due concetti che si stanno affermando velocemente negli ultimi anni: sia la città smart che la domotica rappresentano un connubio tra innovazione, tecnologia ed efficienza energetica e hanno come obiettivo condiviso il miglioramento della qualità della vita, una gestione smart dei servizi di uso quotidiano e il risparmio energetico.

Una smart city sfrutta le moderne tecnologie al fine di rendere innovativa la gestione dei diversi aspetti cittadini, quali trasporti, servizi, abitazioni e verde pubblico. La sostenibilità ambientale è un aspetto fondamentale e trainante: occorre infatti considerare che circa il 75% della popolazione europea risiede all'interno di metropoli e centri urbani, con conseguente innalzamento delle sostanze inquinanti e l'80% delle aree urbane presentano un inquinamento atmosferico oltre i limiti stabiliti dall'OMS. Per questo una città smart deve essere innovativa in termini di efficienza energetica, puntando alla riduzione dei consumi e dello smog.

Le caratteristiche di una Smart City

Il concetto di smart city è caratterizzato da diversi aspetti, in particolare mette un focus specifico su:

smart economy;

smart people;

smart governance;

smart mobility;

smart environment;

smart living

Analizziamo ora nel dettaglio le caratteristiche di una smart city.

Adottando un approccio smart economy, la città diventa il motore trainante dell'economica, ponendosi, da un lato, come riferimento finanziario, attirando investimenti e forza lavoro dall'esterno, dall'altro riesce a garantire una fruizione smart dei servizi per i cittadini, agevolando il processo di acquisto. Molte smart city offrono ad esempio una copertura wifi free in diverse zone, permettendo così di avere accesso ai servizi online e digitali messi a disposizione dall'amministrazione, annullando eventuali gap tecnologici. Fondamentale è infatti la partecipazione attiva di tutti i cittadini, con un occhio di riguardo per l'inclusione sociale e l'interazione diretta e smart con le amministrazioni. É proprio la smart governance a identificare la politica amministrativa di una città intelligente, una politica in grado di mettere al centro i bisogni e il benessere dei cittadini.

Il miglioramento della qualità di vita che la smart city può e deve offrire è legata a doppio filo con il concetto di smart mobility, ovvero la possibilità di accedere ad esempio a modelli di mobilità condivisa, dal car sharing al bike sharing, ma anche la creazione di piste ciclabili e di parcheggi intelligenti. Queste innovazioni hanno l'obiettivo non solo di rendere più veloce e snella la mobilità urbana, riducendo i tempi di attesa, ma soprattutto di ridurre l'inquinamento urbano che deriva dagli spostamenti dei singoli cittadini. Allo stesso scopo una smart city si concentra sull'allargamento e miglioramento delle aree verdi pubbliche e un' attenzione particolare sulla preservazione del patrimonio naturale.

Esempi di Smart city in Italia

Una smart city sfrutta dunque la tecnologia per rendere più semplice l'utilizzo delle infrastrutture urbane e al tempo stesso lavora per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Anche in Italia è possibile trovare diversi esempi di smart city sebbene i progetti legati allo sviluppo di città intelligenti incontrino difficoltà legate alla mancanza di risorse e alla bassa digitalizzazione nazionale.

Grazie al rapporto IcityRank 2020 abbiamo una fotografia chiara della situazione delle smart city in Italia, molte delle quali sono situate nel Nord del Paese. Grazie a un'analisi approfondita di diversi fattori, quali ambiente, servizi, app cittadine e smart governance, il rapporto ci fornisce una classifica delle città più digitali d'Italia. Per il primo anno, dopo 6 anni di dominio da parte del capoluogo lombardo, Firenze si afferma come la città più smart d'Italia, seguita da Bologna, Milano, Roma, Modena, Bergamo, Torino, Trento, Cagliari e Venezia. Il rapporto mette anche il luce l'importante divario tra Nord e Sud del Paese, in quanto quasi tutte le città in fondo alla classifica sono situate nel Sud Italia.

Casa domotica: come funziona e quali i vantaggi

Tecnologia, efficienza e risparmio economico sono tre concetti che troviamo anche alla base della domotica e delle smart home: una casa intelligente permette infatti di ottimizzare le prestazioni dei diversi impianti domestici, evitando sprechi inutili di energia e garantendo un importante risparmio economico. La domotica ci fornisce la possibilità di gestire in maniera semplice e intuitiva i diversi impianti di casa, anche e soprattutto da remoto, tramite app o smartphone.

Efficienza energetica e risparmio sono tra i vantaggi principali che derivano dal realizzare una casa domotica: grazie al costante monitoraggio dei consumi avremo sempre una panoramica accurata di quanto consumiamo in casa. Inoltre un impianto domotico, grazie alle tecnologie IoT è in grado di memorizzare le abitudini domestiche e interviene in autonomia per migliorare le prestazioni dei nostri impianti. Ad esempio,se abbiamo sottoscritto una tariffa bioraria, con la domotica possiamo impostare programmare i nostri elettrodomestici per attivarsi solo durante la sera e nei weekend, così da risparmiare sul costo dell'energia.

Un contributo importante ci viene fornito anche dalla prese smart, in grado non solo di monitorare i consumi, ma di spegnersi in automatico quando la soglia giornaliera viene superata. Un discorso simile si può applicare all'illuminazione smart, che ci permette di razionalizzare l'energia elettrica, attivando l'illuminazione solo quando ce n'è bisogno, evitando qualsiasi spreco di energia. Se ci stiamo trasferendo in una smart home con le utenze precedenti ancora attive, dovremo fare richiesta di una voltura dell'energia, così da andare a modificare i dati dell'intestatario delle utenze.

Smart home e domotica, la situazione in Italia

Il mercato delle smart home in Italia ha raggiunto nel 2019 il valore di 530 milioni di euro, con una crescita del 40% rispetto al 2018. A trainare il mercato sono soprattutto i vantaggi legati a sicurezza, riduzione dei consumi, comandi vocali ed elettrodomestici connessi e ormai la grande maggioranza dei cittadini del Bel paese ha familiarità con i concetti e gli strumenti domotici. Ciononostante, rimane un grosso gap tra l'Italia e il resto delle grandi potenze mondiali: rispetto a nazioni come Germania e Regno Unito, la differenza di valore di mercato è di 2,5 miliardi di euro ciascuno,con la Francia rimane un divario di 1 miliardo, mentre se paragonato al mercato domotico USA troviamo una differenza di ben 16,7 miliardi.

In Italia, come accennato, le soluzioni per la sicurezza domotica si confermano al primo posto in termini di quote di mercato, registrando il 28% della spesa complessiva, seguite da gli smart home speaker (18%), elettrodomestici (16%). La crescita del mercato ha provocato anche un aumento della consapevolezza degli italiani legata al funzionamento e all'utilizzo degli strumenti domotici. Circa il 68% degli italiani ha sentito parlare almeno una volta di smart home e circa il 40% possiede un oggetto smart, con una frequenza di utilizzo in aumento del 7% rispetto al 2018.

Inoltre, è in costante aumento anche il numero di consumatori in grado di installare in autonomia gli oggetti smart acquistati, circa il 64%, +10% rispetto al 2018.

Allo stesso tempo però stanno crescendo anche i timori dei cittadini per i rischi legati in particolare alla cyber security e alla violazione della privacy: quasi il 54% non è disponibile a condividere i propri dati personali, con un aumento del 3% rispetto al 2018.