Borgo San Dalmazzo: tutto pronto per il lancio di "Aspettando un borgo di cioccolato 2022"

In un anno “particolare”, in cui tutti i maggiori eventi a livello nazionale sono stati cancellati in presenza causa emergenza covid19, l’Associazione Ente Fiera Fredda e il Comune di Borgo San Dalmazzo vogliono dare un segnale di vitalità e di presenza per il territorio borgarino, anche per un evento che è ormai un appuntamento importante quale “Un Borgo di Cioccolato”.

Quest’anno si presenta quindi “Aspettando un borgo di cioccolato 2022” nell’edizione online, che riporterà in questo nuovo format, come già avvenuto per la Fiera Fredda, i laboratori in diretta, gli incontri con le aziende e con i prodotti tipici ove il cioccolato è protagonista. Partner dell’iniziativa sono la Cassa Rurale e Artigiana di Boves, Amici del Cioccolato, Confartigianato, It’s good, Dulcioliva, Molino Cordero, Inaudi funghi, Agrimontana, Selmi, Astec.

“La nostra città ha un particolare legame con il cioccolato - queste le parole del Sindaco Gian Paolo Beretta - . Un rapporto affettuoso ed esponenziale dovuto, innanzitutto, alla presenza di alcune aziende del settore dolciario. Imprese che, nel tempo, hanno legato la loro attività al territorio ed hanno esportato, in diverse parti del mondo, i loro prodotti. Pertanto, questo legame si è rafforzato dando vita, ormai da due decenni, alla fiera del cioccolato. Una manifestazione che è progredita e cresciuta in modo qualitativo e quantitativo. Infatti, negli anni, sono aumentati notevolmente gli spettatori e, soprattutto, i grandi maestri e artisti del cioccolato che, in ogni edizione, hanno presentato ed esaltato i loro prodotti, nonché capolavori dell’arte dolciaria. Sebbene questa edizione non si possa, come tutti sappiamo, svolgere al palazzo Bertello, si potrà ugualmente apprezzare e seguire, in modalità telematica, i nostri amici pasticceri. Artigiani e maestri dell’arte bianca che sapranno sicuramente trasmetterci emozioni ed alto interesse per i loro dolcissimi prodotti. Pertanto, desidero ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione, l’ideatore della fiera l’amico Giuseppe Oliva e tutti gli operatori e partner che prenderanno parte a questa manifestazione, dalla Cassa Rurale Artigiana di Boves, agli Amici del Cioccolato, la Confartigianato Cuneo che, da sempre, sostiene questa bella iniziativa, e le aziende partner It’s good, Dulcioliva, Molino Cordero, Inaudi funghi, Agrimontana, Selmi e Astec. Inoltre, ringrazio in modo particolare l’assessore Alessandro Monaco, il presidente dell’ente fiera Claudio Bramardi, il vicepresidente Fabrizio Buffa e tutti i suoi collaboratori che con spirito di volontà e passione hanno lavorato per programmare ed allestire questa nuova ed inedita edizione".

"Quest’anno l’evento, sfruttando il Web, entrerà nelle case di tutti noi grazie a trasmissioni in streaming e ci porterà gusto e dolcezza, grazie alla bravura e sapienza dei nostri maestri pasticcieri - sono le parole del Presidente Claudio Bramardi - che ci mostreranno in diretta l’arte pasticciera e per chi di noi vorrà cimentarsi verranno anche svelate le loro ricette ed i prodotti utilizzati. Voglio ringraziare per la concreta partecipazione la Confartigianato Cuneo, la Banca di Boves, la Dulcioliva, l’Associazione Amici del cioccolato e tutte le aziende locali che hanno voluto esserci vicino con la loro partecipazione e sponsorizzazione".