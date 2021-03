Ferrovia Ventimiglia-Cuneo, Bagnasco (FI): “Quattro mesi di lavori, a quando la riapertura?"

“Il forte maltempo e la tempesta Alex, che si è abbattuta nell'ottobre scorso sulla Liguria, Piemonte e parte della Francia, ha creato gravi danni alle infrastrutture del territorio, ostacolando i trasporti e facendo piombare la zona in uno stato emergenziale di estrema gravità. Il collegamento ferroviario Ventimiglia-Cuneo che attraversa la Val Roya, suggestivo tratto ferroviario frutto di grande ingegneria strutturale, risultato il più votato nella decima edizione de “I luoghi del Cuore”, iniziativa promossa dal FAI e finalizzata alla valorizzazione e tutela delle bellezze artistiche e naturali del paese, risulta purtroppo ancora interrotto e anche la possibilità di raggiungere le località lungo il percorso è praticamente inesistente, vista la situazione in cui versano sia la linea ferroviaria sia quella stradale, creando un duplice turbamento e il timore che un nuovo disastro, stavolta economico, possa causare ulteriori danni al territorio. A oggi non si conosce ancora il calendario degli interventi di messa in sicurezza del tratto ferroviario, che devono essere realizzati nella parte sud, tra Airole e Breil, per permettere la riapertura dello stesso. Per questo motivo, insieme all'onorevole Roberto Cassinelli, ho interrogato il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, per conoscere quali iniziative urgenti intenda adottare, e quali siano le effettive tempistiche, per la messa in sicurezza e la regolare riapertura dell’importante infrastruttura di collegamento” - Così l’onorevole Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera.