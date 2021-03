Cuneo: all'Unitre Ada Aimonetto e la vita "da migrante"

Per le lezioni on line di Unitre Cuneo giovedì 4 marzo 2021 alle ore 15,30 la professoressa Ada Aimonetto tratterà l’argomento “Vivere da migrante”.

L’intervento analizza, sulla base di alcune esperienze della relatrice, il significato dell’essere emigranti italiani in Germania. Indaga sulle reazione che producono lingue e culture diverse attraverso esempi di vita quotidiana e attraverso le realtà scolastiche italo-tedesche in cui ha operato; ne individua le conseguenze psicologiche e ne trae indicazioni per capire la condizione dello “straniero” e la possibilità per tutti di aprirsi ad una convivenza pacifica e solidale.