I bambini dell'asilo di Bandito di Bra... a scuola dagli Aib

Lezione sicuramente diversa dal solito, quella che i piccoli alunni della scuola dell'infanzia di Bandito di Bra hanno vissuto ieri mattina (1 marzo).

In "cattedra" un gruppo di volontari della locale squadra Aib, Anti incendi boschivi, che ha tenuto una dimostrazione di come si spengono gli incendi boschivi.Gli operatori Aib hanno spento un mucchio di materiale vegetale dato alle fiamme, grazie all'utilizzo di lance pressurizzate collegate ai moduli antincendio boschivo in dotazione alla squadra.

Prima della pratica "sul campo", sono state illustrate delle diapositive e un filmato che mette in evidenza l'operato dell'associazione.

"Un grazie a tutti i volontari - dicono dalla scuola - per il loro operato e la grande voglia di mettersi a disposizione delle persone e della loro sicurezza. Da non dimenticare il loro intervento in ogni situazione, compresa la grave alluvione a Ceva e Garessio. Grazie ragazzi".