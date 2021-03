Ceva, da "Asso" consegna un nuovo lavaendoscopi per l'ospedale

Consegnato da ASSO, Amici della Sanità per il Sud Ovest Onlus, un lavaendoscopi all’ospedale di Ceva.

L’apparecchiatura resterà a disposizione dell’ambulatorio di Endoscopia di cui è responsabile Corrado Genovesi: “Devo ringraziare di cuore l’associazione presieduta da Mariangela Schellino, per il contributo importante che continua a offrire al nostro territorio e agli ospedali di Ceva e Mondovì.

Questo strumento è per noi prezioso per garantire l’efficienza e la sempre migliore funzionalità del nostro ambulatorio”.

Alla consegna erano presenti il generale della Finanza Dino Alciati, gli ex primari Matteo Manildo e Augusto Scarrone in rappresentanza dell’associazione; per l’ospedale, oltre al dottor Genovesi, c’erano il direttore della Medicina Interna di Ceva Carlo Muzzulini, il chirurgo-endoscopista Leandro Ivaldi, le infermiere Laura Beltramo e Stefania Tomatis.