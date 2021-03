Lutto nel mondo delle bocce: è scomparso Sergio Dellaferrera, consigliere del Comitato Regionale Piemonte FIB, segretario del comitato cuneese dal 2000 al 2012 oltre che storico direttore di gare.

IL CORDOGLIO DELLA FIB PIEMONTE

"Il Comitato Regionale Piemonte esprime il proprio cordoglio per la perdita di Sergio Dellaferrera, attuale Consigliere del comitato. Molto noto nell’ambiente boccistico avendo praticato l’attività sia nel Volo che nella Petanque, sua attività preferita; la sua notorietà, sia in campo provinciale che in quello regionale, è dovuta soprattutto alla sua attività arbitrale (quasi 30 anni in campo regionale), alla sua mansione di Segretario del Comitato F.I.B. di Cuneo (dal 2000 al 2012) ed al suo incarico di Consigliere Regionale nel Comitato F.I.B. del Piemonte in quest’ultimo quadriennio. Molto apprezzato anche il suo impegno presso la bocciofila locale, con l’organizzazione di competizioni sportive e che con l’allestimento di molti momenti conviviali. Lascia la moglie Margherita ed il cognato Mario Occelli."