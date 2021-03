TIMEOUT: il punto sul Campionato di pallavolo di serie A2 femminile! I risultati della prima giornata di Pool Promozione e Pool Salvezza. Domani “ouverture” della Coppa Italia

L’ultimo week-end di febbraio ha regalato emozioni e sorprese nel campionato di serie A2 Femminile. Partiamo dal recupero tra Eurospin Pinerolo e Acqua & Sapone Roma, match che chiudeva gli impegni di “Regular season” del girone Ovest. Le due squadre si sono affrontate senza esclusione di colpi, in un match avvincente e chiuso con la vittoria al tie-break ottenuta dalle piemontesi guidate dal coach Michele Marchiaro.

Grazie a questo risultato, la Roma ha agganciato in testa alla classifica la Lpm Bam Mondovì, ma le Pumine di Delmati sono risultate di fatto prime in virtù del maggior numero di vittorie conquistate rispetto le Capitoline. Nella Pool Promozione ha prevalso il fattore casalingo, anche se si sono giocate solo tre gare delle cinque in programma. In copertina l'impresa del Megabox Vallefoglia, capace di travolgere la Lpm Bam Mondovì con un netto 3-0. Le Pumine avevano iniziato bene la gara, costruendo anche tre set-point.

Le marchigiane di Bonafede, tuttavia, con carattere e pazienza certosina, sono riuscite a riacciuffare le avversarie e a portare a casa il primo set con il punteggio di 28-26. Da quel momento in poi si è assistita ad un'altra partita. Le certezze e la grinta mostrate inizialmente dalla Lpm si sono magicamente trasferite dal lato delle padrone di casa, che grazie ai colpi di Alice Pamio (19) e della sempreverde Lucia Bacchi (18), hanno condotto in porto una vittoria preziosa quanto meritata.

Per la squadra di Delmati, invece, un 3-0 che deve far riflettere, ma che visto il valore delle avversarie poteva essere preventivabile. L’ultima volta che la Lpm ha subito una sconfitta per 3-0 risale al 19 gennaio 2020, con avversaria la Delta Informatica Trentino. Dopo 406 giorni, dunque, e 20 partite consecutive con la conquista di almeno un punto, le Pumine sono incappate in un passo falso pesante.

Una splendida rimonta è quella che ha compiuto la Sigel Marsala nell’esordio casalingo contro l’Omag San Giovanni in Marignano. Le romagnole si erano portate sullo 0-2 prima di subire il ritorno veemente delle siciliane, brave ad approfittare del calo fisico delle avversarie. Sigel, che si è aggiudicata il match al tie-break dopo poco meno di due ore di gioco. Vittoria casalinga anche per il Volley Soverato nella sfida contro il Green Warriors Sassuolo (3-1). Le calabresi hanno concesso un set (il terzo) alle avversarie, ma per il resto hanno sempre tenuto sotto controllo le redini del match.

Nella “Pool Salvezza” il colpo di giornata lo ha messo a segno la Futura Giovani Volley Busto Arsizio, corsara sul difficile campo dell’Olimpia Teodora Ravenna per 1-3. Nulla da fare per il Barricalla Cus Torino, che sul campo dell’Itas Martignacco ha lottato, prima di cedere per 3-1. Nelle piemontesi 15 punti messi a segno da Lizbeth Sainz e Chiara Pinto. Il Club Italia Crai ha superato in casa il Talmassons per 3-1. Le “Azzurrine” sono state trascinate al successo anche dall’ottima performance di Giorgia Frosini (17 punti e percentuale d’attacco del 47%).

Sul velluto, invece, l’Hermaea Olbia nella trasferta di Montecchio. Le sarde, da autentiche corsare, hanno liquidato le avversarie con un netto 0-3. Domani, intanto, occhi puntati sulla Coppa Italia con le gare dei quarti di finale. Ecco di seguito il quadro dei risultati del week-end, la classifica aggiornata, i prossimi impegni ed il tabellone della Coppa Italia:

1^ GIORNATA DI ANDATA 28/02/2021

Meg. Vallefoglia Lpm B. Mondovì 3-0 Sigel Marsala S.G. Marignano 3-2 Volley Soverato G. W. Sassuolo 3-1 Cdm Cutrofiano A&S Roma RINV. Eur. Pinerolo Cbf Macerata RINV.

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE

1 LPM BAM MONDOVI’ 44 2 A&S ROMA* 44 3 M. VALLEFOGLIA 44 4 EUR. PINEROLO* 37 5 CDM CUTROFIANO * 37 6 SIGEL MARSALA 35 7 CBF MACERATA* 33 8 VOLLEY SOVERATO 33 9 S.G.IN MARIGNANO 31 10 G.W. SASSUOLO 28

*una gara in meno

PROSSIMO TURNO POOL PROMOZIONE 07/03/2021

A&S Roma Volley Soverato - S. G. Marignano Eur. Pinerolo - Cbf Macerata Sigel Marsala - Lpm Bam Mondovì Cdm Cutrofiano il 6/3 G.W. Sassuolo Meg. Vallefoglia -

RISULTATI 1^ GIORNATA POOL SALVEZZA – 28/02

Itas Martignacco B. Cus Torino 3-1 Club Italia Crai Cda Talmassons 3-1 Olimpia Ravenna F.G. Busto Arsizio 1-3 Ipag Montecchio G.H. Olbia 0-3

RIPOSA: Exacer Montale

CLASSIFICA DI POOL SALVEZZA

1 F. BUSTO ARSIZIO* 29 2 O. RAVENNA 25 3 MARTIGNACCO 24 4 H. OLBIA* 21 5 CLUB ITALIA CRAI* 19 6 B. CUS TORINO* 18 7 CDA TALMASSONS 15 8 EXACER MONTALE 6 9 IPAG MONTECCHIO 3

*squadre che devono osservare un turno di riposo

PROSSIMO TURNO POOL SALVEZZA – 7/03/2021

G. H. Olbia Itas Martignacco - B. Cus Torino Olimpia Ravenna - Cda Talmassons Exacer Montale - F.G. Busto Arsizio Ipag Montecchio -

RIPOSA: Club Italia Crai

QUARTI DI COPPA ITALIA DI A2 – 3 MARZO