Bra, la mascherina ‘I love Bra. Di tutto, di più’ arriva in esposizione al Museo della Bicicletta

“ Ringrazio il grande Luciano Cravero, ideatore e presidente del Museo della Bicicletta di Bra, per aver inserito tra i gadget ed i mille articoli che contiene la sua pregiata collezione, la mascherina ‘I love Bra. Di tutto, di più’, in onore della nostra città. Ne sono onorato! ”, ha detto Enrico Sunda al quale si devono tante belle iniziative social.

L’ultima, in ordine di tempo, è il contest relativo alle omonime mascherine griffate, appunto. Si possono vincere bellissimi premi a seconda dei like incassati dalla foto che ognuno avrà postato sul Gruppo, indossando questo accessorio.

Se ve lo siete chiesti, per ricevere le mascherine bisogna seguire le indicazioni regolarmente postate sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”, prendendo direttamente accordi con lo stesso Enrico Sunda, che ogni tot di tempo organizza incontri in determinate fasce orarie presso qualche locale del centro di Bra per distribuirle gratuitamente. Stay tuned.