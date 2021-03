"L'alfabeto del corpo" insegna a scriverne la storia: il primo libro della cuneese Cristiana Marengo

"L'alfabeto del corpo" è il libro, disponibile in tutte le librerie e negli store online, frutto del percorso di Cristiana Marengo, insegnante di pilates cuneese, alla sua prima pubblicazione. Operatrice del metodo Grinberg, è la titolare dello studio Pilates MAR&GO di Cuneo.

Il libro è la sintesi di un lungo e complesso cammino, professionale e personale, nell'esperienza corporea, condotto negli anni con passione e attenzione incessante. In questo anno di pandemia l'idea di condividere questo cammino e di renderlo fuibile a tutti attraverso la scrittura.

La semplicità degli esercizi proposti è il risultato di un processo che partendo da una funzione corporea elementare conduce alla cosiddetta "funzionalità vitale": dal movimento alla vita, in tutte le sue estensioni. Gli esercizi prendono spunto dalle parole, in ordine alfabetico, perché noi impariamo a muoverci proprio come impariamo a scrivere. Ma non solo. La scrittura allena alla vita mentale e il movimento perfeziona il corpo. Ma occorre superare la pericolosa separazione mente-corpo e tornare all'unità.

"L'alfabeto del corpo" porta le parole nel corpo e il corpo nelle parole. Per imparare a scrivere dobbiamo conoscere le lettere, capire le parole, sapere dove ci portano e dove possiamo portare gli altri, con quelle, e ricordare che le parole ci fanno volare verso la poesia e la letteratura. Allo stesso modo, gli esercizi collegati alle parole ci permettono di capire che senso dare al nostro corpo, che cosa gli piace; dove ha bisogno di diventare forte, per poter fare; dove deve essere paziente, per poter ottenere; dove delicato, per far fluire la vita. Insomma, qualunque sia la nostra storia il nostro corpo deve essere capace di scriverla.