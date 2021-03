Un territorio da valorizzare: Borgo San Dalmazzo si candida a location cinematografica

La Giunta Comunale di Borgo San Dalmazzo ha approvato il protocollo d’intesa con la Fondazione Film Commission Torino Piemonte, ente senza scopo di lucro che promuove e sostiene la produzione di opere cinematografiche, la cultura e l’arte cinematografica in Piemonte.

“Il dichiarato obiettivo, riferisce la vice sindaca Roberta Robbione - è quello di valorizzare e promuovere Borgo San Dalmazzo che ha un enorme potenziale legato al suo patrimonio culturale, storico e ambientale. È necessario promuovere sinergie efficaci capaci di coinvolgere anche il tessuto economico della città. Ringrazio la consigliera comunale Antonella Dutto che ha segnalato l'iniziativa e posto le basi per quella che spero essere una collaborazione proficua. La Fondazione Film Commission Torino è infatti riconosciuta come un importante riferimento per le produzioni nazionali ed internazionali, gli operatori e le istituzioni del settore cinematografico ed audiovisivo e mi auguro possa aiutare il nostro territorio ad avere la visibilità che merita”.